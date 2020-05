Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,75 milijona evrov prometa. Največ oz. 1,2 milijona evrov ga je odpadlo na delnice Krke. Tečaj je zrasel za pol odstotka in se oblikoval pri 77,40 evra. Prav toliko je pridobil tudi indeks SBI TOP in se ustavil pri 819,44 točke. preberite več » ...