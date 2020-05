Luka Koper in Telekom Slovenije bosta sodelovala v evropskem projektu 5G-LOGINNOV Računalniške novice Luka Koper in Telekom Slovenije bosta sodelovala v evropskem projektu 5G-LOGINNOV. Projekt 5G-LOGINNOV je osredotočen na omrežje naslednje mobilne generacije 5G, in sicer predvsem z vidika razvoja inovativnih rešitev na področju logistike v okviru Industrije 4.0.

