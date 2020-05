Javno posvetovanje o evropskem podnebnem paktu poteka še mesec dni Energetika.NET Zainteresirani deležniki lahko preko javnega posvetovanja še do 17. junija izrazijo mnenje o evropskem podnebnem paktu, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor (MOP). Ob tem so pojasnili, da je zeleni dogovor nova strategija EU za boj proti podnebnim spremembam, ki naj bi evropsko gospodarstvo naredila trajnostno, čistejše, varnejše in bolj zdravo.

