Kolosalna eksplozija je goro znižala za 400 metrov SiOL.net V ponedeljek je minilo natanko 40 let od ene od najbolj odmevnih naravnih katastrof 20. stoletja. Razdejanje vulkana Sveta Helena v Združenih državah Amerike je bilo uničujoča kombinacija potresa, gromozanskega zemeljskega plazu in ognjeniške eksplozije. Sveta Helena je vzela življenja 57 ljudi. Med smrtnimi žrtvami sta bila tudi vulkanolog, ki je prvi opozoril na izbruh, in fotograf, ta je posnet...

