Preprost gospod v nogometnih čevljih, ki je svet videl drugače Sportal Marko Elsner je bil eden od redkih slovenskih nogometašev, ki jih je častila tudi nekdanja Jugoslavija in ga še danes zelo cenijo tudi v deželi svetovnih prvakov Francozov. Vtis nogometnega genija, ki je na stvari gledal drugače in bil preprost tako na igriščih kot ob njih, je pustil povsod, kjer je bil. To je toliko bolj jasno zdaj, ko nas je po zahrbtni bolezni prekmalu, v 61. letu starosti, zapustil.

Sorodno





























Oglasi