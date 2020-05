Uspešno mariborsko podjetje obeležuje 30 let poslovanja v Sloveniji Lokalec.si Na včerajšnji dan, pred 30 leti, so predstavniki podjetij Tovarna Zlatorog in Henkel Avstrija, v želji po ustanovitvi podjetja, ki se je razvilo v eno najpomembnejših proizvodnih Henklovih Beauty centrov (tudi v Sloveniji), podpisali pogodbo o ustanovitvi skupnega podjetja. Podjetje Henkel je tako v Sloveniji pred 30 leti začelo pisati novo zgodbo, polno navdušenja in […]

