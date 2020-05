FOTO: Nogometaši Maribora na treningu v polni zasedbi, trener zadovoljen Lokalec.si Mariborski nogometaši so do zdaj odgovorno in vestno spoštovali vsa priporočila od prvega dne, podobno zanje velja tudi v prihodnje. Z začetkom novega tedna nogometaši NK Maribora vstopajo v novo obdobje, po več kot dveh mesecih lahko gre moštvo spet na trening v polni zasedbi, sporočajo iz NK Maribora: “Še vedno seveda ob upoštevanju navodil […]

