Megan Fox in Brian Austin Green sta se razšla 24ur.com Oboževalci igralskega para, ki sta bila poročena deset let, so šele zdaj izvedeli, da sta se starša treh otrok razšla že konec lanskega leta. O tem je zdaj Brian javno spregovoril v spletnem podcastu in pojasnil, kaj se je zgodilo.

Oglasi Omenjeni Megan Fox Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Miro Cerar

Iztok Jarc

Simona Kustec Lipicer

Tina Maze