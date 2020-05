Sok in Jerenec ostajata v Mariboru SiOL.net Slovenski rokometni prvoligaš Maribor Branik je podaljšal sodelovanje s kapetanom Tadejem Sokom, ki je podpisal enoletno pogodbo, in Filipom Jerencem, ki je podaljšal za tri leta, so sporočili iz kluba.

