Minister dr. Logar na avdio-video konferenci ministrov za zunanje zadeve regije Zahodnega Balkana in Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je sodeloval na avdio-video konferenci ministrov za zunanje zadeve držav Zahodnega Balkana – Severne Makedonije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova in Srbije z ministri za zunanje zadeve držav Evropske unije, ki mejijo na regijo - Grčije, Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije. Sodelovali so tudi visoki predstavniki Evropske unije.

