V glavnem mestu Čila protesti zaradi pomanjkanja hrane med karanteno RTV Slovenija Na revnem obrobju čilskega glavnega mesta Santiago so izbruhnili protesti zaradi pomanjkanja hrane med karanteno zaradi pandemije covida-19. Protestniki so se spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila solzivec in vodne topove.

