Za potovanje do otoka Krk ne bo več treba plačati cestnine Svet 24 Hrvaška vlada bo kmalu odobrila združitev javnih podjetij Hrvatske autoceste (Hac) in Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), kar bo omogočilo ukinitev mostnine na otok Krk, je za hrvaške medije potrdil hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković.



Več na Svet24.si.si

Sorodno













Oglasi