KONČNO! Navijači na nogah, oglasil se je in spregovoril o nadaljevanju sezone: Veste, rad bi spet .. Ekipa Prvi zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA LeBron James je za WRTS dejal, da si želi čim prejšnje nadaljevanje sezone, če ob tem covid-19 ne bo ogrožal zdravja igralcev in njihovih družin. James je poudaril, da še ni dvignil rok od zaradi koronavirusne krize prekinjene sezone, in upa, da se bo liga NBA nadaljevala "bolj prej kot slej".



