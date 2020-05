Parkiranje je plačljivo Gorenjski glas Kranj – Od včeraj dalje je za parkiranje na Gregorčičevi ulici in delu Ceste Staneta Žagarja treba plačati parkirnino. Parkirnina znaša 0,60 evra za uro parkiranja, ne zaračunava pa se med 19. in 7. uro ter ob sobotah, nedeljah in dela prostih...

