Steklarna Hrastnik se zaradi epidemije sooča z drastičnim upadom naročil in prodaje. V podjetju so zato sprejeli ukrepe za ohranitev dolgoročnega poslovanja in zdravega jedra proizvodnje. Med drugim bodo do septembra znižali število zaposlenih, vezanih na namizni program, in sicer za 60, so danes povedali za STA. O tem je poročal tudi časnik Delo.



