Umrla je znanstvenica in pedagoginja Aleksandra Kornhauser Frazer SiOL.net V 94. letu je umrla znanstvenica, kemičarka in profesorica Aleksandra Kornhauser Fraser. Za svoje delo je dobila vrsto priznanj in nagrad. Opravljala je številne visoke funkcije ter bila med drugim članica Svetovne akademije znanosti in umetnosti, so zapisali na spletni strani MMC.

Sorodno







Oglasi