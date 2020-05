V boju proti virusu so ubrali svojo pot. Zdaj to zahteva svoj davek. #video SiOL.net Švedski način boja proti novemu koronavirusu se več kot očitno ni izkazal za pretirano uspešnega. Število okužb in smrtnih žrtev na Švedskem, kjer ob pojavu virusa niso uvedli strogih omejitev gibanja, je tako bistveno višje kot v sosednjih skandinavskih državah. Aprila so recimo zabeležili 10.458 smrti, kar je največ v posameznem mesecu dni v zadnjih skoraj 30 letih. Zdravstveni delavci in zaposl...

