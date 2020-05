V Nemčiji so prišli na 'okus': zelena luč tudi za dokončanje košarkarske sezone 24ur.com Bavarske oblasti so prižgale zeleno luč za dokončanje sezone nemške košarkarske lige, in sicer na turnirju desetih ekip v Münchnu, kjer bo tudi nekaj slovenskega pridiha. Načrti za junijski turnir so dobili dovoljenje, kar pomeni, da bodo lahko košarkarsko sezono, sredi marca prekinjeno zaradi pandemije novega koronavirusa, dokončali.

