Meseca brez treninga pustila posledice: osem poškodb v Bundesligi 24ur.com Napovedi strokovnjakov, ki so menili, da bo po odmoru zaradi pandemije novega koronavirusa ogromno poškodb, so se v nemški nogometni ligi - ta se je vrnila kot prva, uresničile. Čeprav je večina klubov izkoristila novo pravilo petih menjav, se je kar osem nogometašev poškodovalo tako hudo, da so morali predčasno zapustiti igrišče.

Sorodno Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Jani Möderndorfer

Simona Kustec Lipicer

Tomaž Gantar