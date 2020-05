Protest: "Vedno bolj smo prepričani, da je bila prodaja Gorenja Hisensu velik nateg" RTV Slovenija Skupina okoli 30 delavcev in sindikalnih predstavnikov iz Gorenja je s protestom v Ljubljani odločevalcem v državi sporočila, da so jim vsi obrnili hrbet. Prepričani so, da je bil kitajski prevzem podjetja prevara in da so pristojni prelomili obljube.

