Revoz ukinja nočno izmeno: 400 ljudi brez službe SiOL.net Prodaja novih avtomobilov v Evropi je aprila upadla za 76 odstotkov in čeprav v teh mesecih ni zmagovalca, so nekateri izgubili manj kot drugi. Renault je v enakem obdobju lani prodal 159 tisoč avtov več, a je po prodajnih številkah še vedno drugi najuspešnejši proizvajalec v Evropi. Toda padec je prevelik in pri Renaultu bodo v novomeški tovarni Revoz ukinili nočno izmeno in s tem prekinil delovn...

