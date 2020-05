Danes poteka 50 let od tistega 20. maja 1970, ko je t. i. statut delavcev v Italiji postal zakon, ki je postal eden od najpomembnejših mejnikov na področju zagotavljanja pravic zaposlenih, predvsem pa je priznal dostojanstvo delavk in delavcev. Na to v pogovoru za Primorski dnevnik opozarja sindikalist CGIL Renato Kneipp. Kakšen pomen je imelo sprejetje statuta delavcev pred petdesetimi leti? To je ...