Krovni organizaciji SKGZ in SSO sta v torek na italijansko notranje ministrstvo naslovili pismo, v katerem izražata pripravljenost prevzeti lastništvo nad Narodnim domom v Trstu. Manjšina želi torej biti lastnica in ne samo uporabnica Fabianijeve palače v Ulici Filzi. V dopisu sta se oba predsednika, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, sklicevala na dogovor, ki sta ga pred tremi leti podpisala takr ...