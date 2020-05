Specializirano tožilstvo vložilo obtožnico v zadevi TEŠ 6 Energetika.NET Specializirano državno tožilstvo je na celjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico v zadevi TEŠ 6 zoper 12 slovenskih in tujih fizičnih oseb ter zoper eno slovensko in eno tujo pravno osebo zaradi skupno 24 kaznivih dejanj. Obtožnica se nanaša na kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter pomoči k navedenima kaznivima dejanjema. Zaradi obsežnosti zadeve pa bo reševanje primera terjalo precej časa, po poročanju STA ocenjujejo na celjskem okrožnem sodišču.

