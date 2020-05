Primorskemu prostoru je dala pridih univerzalnosti in enkratnosti Primorske novice Komisija za življenjsko delo primorske gledališke nagrade tantadruj, ki so jo sestavljali Ingrid Kašca Bucik, Bine Matoh in Nataša Sosič, je z nagrado tantadruj za življenjsko delo nagradila kostumografinjo Marijo Vidau iz Trsta, ki je svojo dolgoletno ustvarjalno pot namenila slovenskemu gledališču. S svojim enkratnim umetniškim delom je obogatila tako Slovensko stalno gledališče v Trstu, ki ji je lani jeseni ob odprtju sezone posvetilo monografsko razstavo, ter SNG Nova Gorica.

