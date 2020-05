Italijanski organi zaradi nezakonitega čezmejnega posla z odpadki prijeli šest oseb Dnevnik Italijanski finančni stražniki in orožniki so v torek prijeli šest osumljenih, ki naj bi sodelovali v nezakonitem čezmejnem poslu z odpadki, poročajo Primorske novice. V zapuščenem skladišču v Mošu na italijanski strani Goriških Brd so po...

