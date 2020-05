Tla so se stresla pri Ilirski Bistrici Primorski dnevnik Seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 9.47 zabeležili potresni sunek, magnitude 2,3 v bližini Ilirske Bistrice, 44 km vzhodno od Trsta. Žarišče potresa je bilo na globini 14 kilometrov. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci širšega nadžariščnega območja, med drugim tu ...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ilirska Bistrica

potres Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Aleksander Čeferin

Uroš Rotnik

Tomaž Gantar