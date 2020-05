Španec bo vodil belgijsko izbrano vrsto do svetovnega prvenstva v Katarju Sportal Španski nogometni strokovnjak Robert Martinez je podaljšal sodelovanje z belgijsko zvezo do leta 2022. Šestinštiridesetletni Španec bo tako vodil belgijsko izbrano vrsto do svetovnega prvenstva v Katarju, so sporočili na današnji novinarski konferenci belgijske nogometne zveze.

