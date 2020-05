V Sloveniji se je v zadnjih letih med mladostniki povečalo zadovoljstvo z življenjem Lokalec.si Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije kaže, da se je v Sloveniji v zadnjih letih med mladostniki povečalo zadovoljstvo z življenjem in izboljšala samoocena zdravja. Publikacija »Spotlight on Adolescent Health and well-being«, ki jo je danes izdal Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), prikazuje podatke o fizičnem zdravju, socialnih odnosih in duševnem zdravju 227 441 mladostnikov, starih […]

