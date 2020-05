'Zaviranje dejavnosti fitnesov je diskriminatorno' 24ur.com V Slovenski fitnes iniciativi opozarjajo na negotovost, v kateri so se znašli vadbeni centri ter diskriminatorno razlikovanje "med popolnoma enakimi oblikami rekreacije". Prepričani so, da je država v javni prostor vnesla zmedo, neupoštevanje pravil in celo vzpodbudila delo na črno.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Iran Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Tomaž Gantar

Andrej Šircelj