V FJK so danes potrdili šest novih primerov okužbe (eno kot v torek) in dve smrtni žrtvi (v torek niso zabeležili novih smrtnih žrtev), obe na Tržaškem. Od začetka epidemija je s covidom-19 umrlo 322 ljudi (177 v Trstu, 73 v Vidmu, 67 v Pordenonu in pet v Gorici). Skupno so doslej našteli 3209 primerov okužbe: 1361 na Tržaškem (+4), 974 na Videmskem (+1), 669 na Pordenonskem (+1) in 205 na Goriške ...