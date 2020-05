Španija izredne razmere zaradi covida-19 podaljšala do 6. junija Dnevnik Španski poslanci so danes izredne razmere zaradi novega koronavirusa podaljšali do vključno 6. junija. To je že peto podaljšanje izrednih razmer na predlog španske vlade, ki se v zadnjem času sooča tudi s protesti. Premier Pedro Sanchez je ob tem...

