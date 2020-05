EK Sloveniji: Pri odzivanju na krizo naj bodo v ospredju naložbe v zeleni in digitalni prehod Energetika.NET Evropska komisija v priporočilih za usklajen odziv na pandemijo koronavirusa Slovenijo poziva, naj nadaljuje s hitrim izvajanjem ukrepov za zagotavljanje likvidnosti in financiranja podjetjem in gospodinjstvom ter zmanjšanje upravnega bremena, pri tem pa prednost da »zrelim javnim naložbenim projektom« in spodbuja zasebne naložbe v podporo gospodarskemu okrevanju. »Pri tem bi morale biti v ospredju naložbe v zeleni in digitalni prehod, okoljsko infrastrukturo, trajnostni promet, raziskave in inovacije ter uvajanje omrežja 5G,« meni Komisija.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Janez Cigler Kralj

Andrej Šircelj

Dejan Židan