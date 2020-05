Vprašalnik za oblikovanje globalnega priporočila o odprti znanosti Vlada RS UNESCO, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pozivata znanstvenike, založnike, oblikovalce znanstvene politike in tiste, ki jih zanima odprta znanost, da izpolnijo vprašalnik za oblikovanje novega globalnega priporočila o odprti znanosti.

