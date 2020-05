V Indiji in Bangladešu zaradi ciklona Amphan najmanj 15 mrtvih Dnevnik Zaradi ciklona Amphan, ki velja za enega od najmočnejših viharjev na jugu Azije v zadnjih letih, je v Indiji in Bangladešu po zadnjih podatkih umrlo najmanj 15 ljudi, več kot tri milijone ljudi pa so morali evakuirati. Zaradi ciklona je porušenih na...

