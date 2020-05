KAOS V OLIMPIJI! Odpisani HADŽIĆ čaka, njegov morebitni naslednik pa že IZGUBLJA POTRPLJENJE! Ekipa Ni tekem? Ni panike! V Olimpiji je pestro ne glede na to, da na slovenski klubski nogometni sceni dejansko vlada mrtvilo. No, Nogometna zveza Slovenije je v torek sporočila datum prvih tekem, Olimpija se bo na zelenice vrnila 6. junija, ko jo čaka gostovanje pri Taboru. Vprašanje, ki se ta trenutek poraja, pa je vse prej kot nepomembno: kdo dejansko bo v Sežani sedel na klopi Olimpije?



