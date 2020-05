Klimatske naprave v letalih so varne Primorske novice Letalske družbe se po pandemiji koronavirusa pripravljajo na vnovično uvedbo zračnega prometa. Sočasno s tem se pojavlja vprašanje, kako varne so klimatske naprave, ki skrbijo za svež zrak na letalih. Proizvajalci zagotavljajo, da so varne.

