Se bo liga NBA nadaljevala v Orlandu in Las Vegasu ali celo na Bahamih? Dnevnik Košarkarske ekipe v ligi NBA od vodstva lige pričakujejo, da bo okoli 1. junija pripravilo natančna navodila glede nadaljevanja sezone. V zakulisju so medtem zaokrožili številni scenariji, nekateri ameriški športni mediji so zapisali, da bodo tekme...

Sorodno

Oglasi