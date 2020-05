Hojs meni, da je bilo obnašanje 'vardistov' povsem neprimerno, in od Travnerja želi pojasnila 24ur.com Notranji minister Hojs je direktorju policije Travnerju naročil, da o dogajanju v Slovenski Bistrici, ko so pripadniki t. i. Štajerske varde na tamkajšnji policijski postaji zahtevali pojasnila, pripravi odzivno poročilo. Po njegovem mnenju je obnašanje "vardistov" povsem neprimerno. Tudi obrambni minister Tonin pravi, da se takšen pritisk na policijo ne bi smel zgoditi in pričakuje, da bodo orga...

