Po Dolenjki divjal z več kot 210 kilometri na uro Dnevnik Novomeški prometni policisti so v torek na avtocesti med Drnovim in Brežicami merili hitrost z video nadzornim sistemom Provida. Vozniku osebnega avtomobila so na daljši razdalji izmerili povprečno hitrost 194 kilometrov na uro, ponekod je presegel...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Jelko Kacin

Aleš Hojs

Andrej Vizjak