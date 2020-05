Imajo visoko smrtnost, a vztrajajo: S karanteno ni mogoče premagati virusa SiOL.net Švedska je imela po podatkih univerze v Oxfordu v sedmih dneh od torka največ smrtnih žrtev bolezni covid-19 v Evropi na prebivalca. V skandinavski državi, ki se ob pandemiji novega koronavirusa ni odločila za omejitve gibanja in karanteno, so imeli namreč v tem obdobju v povprečju 6,25 smrtne žrtve dnevno na milijon prebivalcev, kar je več kot Veliki Britaniji, Italiji, Franciji in Belgiji. A nek...

Oglasi