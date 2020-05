Primer dveh zveznih držav ZDA z “levim” in “desnim” voditeljem, ko pride do covid-19 Nova24TV Ko pride do soočanja s koronakrizo je postalo očitno, da sovražna nastrojenost medijev do desnice ni samo slovenski unicum. Zanimiva primerjava se ponuja med soočanjem s pandemijo covid-19 na Floridi in New Yorku. Ameriški zvezni državi, ki imata relativno podobno število prebivalcev žanjeta različne rezultate. Florida je uspešnejša od New Yorka, a tega po poročanju […]

Sorodno



Oglasi