Evropska komisija pogojno odobrila zdravilo zolgensma za zdravljenje spinalne mišične atrofije Primorske novice Evropska komisija je pogojno odobrila zdravilo zolgensma za zdravljenje spinalne mišične atrofije pri dojenčkih in malčkih s težo do 21 kilogramov skladno z navodili za odmerjanje. Odobritev velja za vseh 27 držav članic EU ter za Islandijo, Norveško, Liechtenstein in Združeno kraljestvo, so sporočili iz družbe AveXis, ki je del družbe Novartis.

Sorodno



Oglasi