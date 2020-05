Prihaja 8. dan ljubezni: "Povzdignimo svoj glas ljubezni – vsak zase in vsi skupaj" RTV Slovenija Že nekaj let 23. maja vsa Slovenija ob 18. uri zapoje in zaigra legendarno skladbo Dan ljubezni. A letos množično igranje in petje ne bo mogoče, zato organizatorji pozivajo vse, naj zapojejo vsaj v svojem kotičku, v kopalnici, garaži ali na balkonu.

