Gregor Židan včeraj - o, groza! Razkrivamo novo tarčo za prestop iz SMC, in kdo zapušča Bratuškovo, Pozareport.si Prestopljeni poslanec in bivši nogometaš Gregor Židan se je - po štirih dneh?! - od spornega prestopa iz SMC v SD, vendarle javno oglasil. GROZA! Pred javnost je stopil na posebni tiskovni konferenci, ki je trajala le nekaj minut, v legendarnem verbalnem slogu nogometnega kolega Sebastjana Cimirotića Cimeta, in šlo je, kot pravi Edvard Kadič, priznani strokovnjak za javno komuniciranje, za enega o ...

