Neznanci v turškem Izmirju iz mošej predvajali Bella Ciao Primorske novice Neznanci so v turškem Izmirju vdrli v sisteme ozvočenja več mošej in predvajali pesem antifašistov Bella Ciao. Oblasti so sprožile preiskavo, v okviru katere so v četrtek aretirali žensko.

