Po tem, ko je po besedah vodje poslanske skupine SMC Janje Sluga in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška poslanca Gregorja Židana za prestop v poslansko skupino Židanovih Socialnih demokratov premamila sanjska ponudba, ki je ni mogel zavrniti, naj bi imela tranzicijska omrežja novo tarčo. To naj bi bil poslanec SMC Branislav Rajić.