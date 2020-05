Še eno športno slovo: Dejan Fabčič odveslal v parakajakaški pokoj Sportal Primorski parakajakaš Dejan Fabčič, sicer specialist interne medicine, ki deluje v ambulanti za sladkorno bolezen in bolezni ščitnice v Novi Gorici, se je odločil, da zaključi svojo športno pot, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. To je že že četrta upokojitev slovenskih športnikov v zadnjem obdobju.

