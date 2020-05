Trgovinska zbornica od vlade pričakuje subvencije najemnin Večer Do subvencije morajo biti upravičeni najemniki poslovnih stavb oziroma poslovnih prostorov, ki so zaradi vladnega ali občinskega odloka v času epidemije opravljali poslovno dejavnost v zmanjšanem obsegu oziroma so morali biti zaprti.

