Policist v Postojni našel poškodovanega moškega Primorske novice Policist je včeraj popoldne v središču Postojne našel poškodovanega moškega. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta se sprla 33-letni in 44-letni Postojnčan. Starejši je mlajšega napadel in ga pretepel, pri čemer ga je poškodoval. Zagrozil mu je tudi z nožem, zatem pa pobegnil. 33-letnika so odpeljali v zdravstveni dom. Na Policijski postaji Postojna je podal kazensko ovadbo. Zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje grožnje.

